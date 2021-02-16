Учитывая уровень добычи природного газа в начале 2020 года, запасов природного газа Азербайджана хватит еще на 120 лет.

Об этом стало известно в результате совместных расчетов Fitch Ratings и BP.

Международное агентство отмечает, что по этому показателю Азербайджан является одним из мировых лидеров, уступая только Катару. По данным Fitch, объем запасов газа в стране в 2019 году составил 0,8% от глобальных запасов. С учетом добычи, по запасам газа Казахстан находится примерно на том же уровне, что и Азербайджан, передает АПА.

Напомним, в 2019 году в Азербайджане было добыто 37,14 млрд. кубометров, в 2020 году — 35,6 млрд.кубометров газа.

Minval.az