Азербайджанскую скрипачку, студентку Чешской консерватории Джанель Наджафли удостоили наградой «Человек года» чешской премии Orfeus в области музыкального искусства. Эту премию называют чешским музыкальным «Оскаром».

Эта награда считается одной из престижных в стране и вручается самым талантливым людям. Обычно её присуждают только чехам. На соискание награды кандидатура скрипачки была выдвинута ректором Чешской консерватории в Пльзене Мирославом Брейха и преподавателем, профессором Романом Федорчуком, сообщает «Спутник».

Впервые в истории этой премии она была присуждена иностранному студенту. Церемония награждения пройдёт после окончания пандемии.

Джанель на данный момент находится в Азербайджане и продолжает обучение в онлайн-формате.

Minval.az