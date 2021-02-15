В рамках визитов президента Азербайджана Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы 14 февраля они выпустили рыб в реку Баситчай.

Minval.az