Военнослужащий армии Азербайджана Валех Исаев, раненый снайпером в ходе войны по освобождению оккупированных армянскими вооруженными формированиями земель, продолжает свое лечение в городе Бурса на северо-западе Турции.

Студент Историко-географического факультета Гянджинского государственного университета 22-летний Исаев добровольно записался в армию.

Исаев был ранен в шею снайпером 20 октября. Большая часть тела военнослужащего была парализована. Исаев долгое время проходил лечение в Азербайджане, позже было доставлен в Турцию по линии фонда YAŞAT, созданного для помощи семьям павших и ветеранов войны.

В больнице турецкого города Бурса «Romatem» Исаев проходит курс физиотерапии и реабилитации.

Главврач больницы Нуртен Кючюкчайыр рассказала о состоянии азербайджанского военнослужащего и процессе лечения.

По словам врача, в больнице прилагают все усилия для того, чтобы Исаев как можно скорее вылечился и вернулся домой.

Кючюкчайыр отметила, что технологические вложения в роботизированную реабилитацию и разработки в области физиотерапии и реабилитации в Турции способствовали увеличению числа пациентов из различных регионов.

«Romatem» вот уже длительное время продолжает оказывать реабилитационную услуги раненым военнослужащим, как Турции, так и прибывшим из других стран, сказала врач.

«Теперь время лечить ветерана из братского Азербайджана. Мы намерены использовать все свои возможности для получения максимального результата в лечении ветерана», — подчеркнула Кючюкчайыр.

По словам врача, у Исаева повреждены головной и спинной мозг, вследствие чего у него появились слабость и неспособность сидеть и ходить.

«Наша цель – вернуть активность пациента в повседневной жизни», — цитирует Кючюкчайыр «Анадолу» .



Minval.az