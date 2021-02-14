Президент Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями.

«Уважаемый господин президент! Мой дорогой брат!

Известие о жестоком убийстве 13 мирных граждан Турции в результате вероломного террористического акта шокировало нас.

Мы крайне возмущены этим ужасающим террористическим актом против мирного населения и решительно осуждаем все проявления терроризма.

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также братскому народу Турции в связи с этой трагедией.

Allah rəhmət eləsin!», — говорится в письме.

Напомним, что в ходе операции ВС Турции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») на севере Ирака обнаружены тела 13 граждан Турции, похищенных террористами в 2015 году. Все террористы, причастные к убийству наших граждан, были уничтожены, сообщил ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Minval.az