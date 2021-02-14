С 15 февраля оплата проезда в автобусах маршрута № 44 (ст. метро «Гара Гараев» – поселок Зых) будет осуществляться посредством «BakıKart».
Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
С 15 февраля оплата проезда в автобусах маршрута № 44 (ст. метро «Гара Гараев» – поселок Зых) будет осуществляться посредством «BakıKart».
Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
Дата: 2021/02/14 10:20
Раздел: Азербайджан
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