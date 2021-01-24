Как ранее сообщалось, на территории села Гушчу Шамахинского района произошло извержение вулкана. Перед извержением вулкана на территории раздался сильный грохот.

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Затем лава, извергавшаяся из кратера вулкана в течение 15 минут, разлилась на поверхность почвы на площади 2 га. Вулканическая лава поднялась примерно на высоту 60-70 м. При нынешнем извержении не наблюдалось огня, характерного для грязевых вулканов. Извержение прекратилось, в районе извержения ощущается резкий запах газа. В 150 м от зоны извержения расположены дома. По словам жителей села, это первое извержение данного вулкана. В 2 км от зоны извержения находится другой вулкан, извержение которого произошло 3 года назад. В результате извержения посевные участки жителей села пришли в непригодное состояние, на стенах 3 домов образовались трещины. В зоне извержения вулкана возникли тектонические разломы на почве, сообщает АПА.

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