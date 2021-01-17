Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии Азербайджана прибыли в Карс для участия в совместных азербайджано-турецких военных учениях, сообщает министерство обороны Турции.

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«В период с 1 по 12 февраля в Карсе мы с Азербайджаном проведем совместные военные учения «Зима-2021». Азербайджанские военнослужащие уже прибыли в Карс. Мы продолжим работать как «одно сердце, одно запястье, один кулак» по принципу «Одна нация, две страны!»», — говорится в сообщении.

Minval.az