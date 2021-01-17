Состоялась церемония отправки на место учений личного состава и военной техники, задействованных в учениях в Карсе (Турция). Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

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После исполнения Государственного гимна, выступая на церемонии отправки, генерал-майор Фазиль Агаларов рассказал о развивающемся азербайджано-турецком военно-техническом сотрудничестве, значимости ежегодно проводимых в Нахчыване и Карсе совместных военных учений, славной победе нашей Победоносной Армии в Отечественной войне и пожелал успехов подразделениям, которые примут участие в Зимних учениях-2021.

После выступлений подразделения, привлеченные к учениям, выехали из города Нахчыван в направлении пограничного пункта пропуска Садарак. Наши подразделения перешли через мост «Умид» над рекой Араз и продолжили движение в направлении города Карса.





Minval.az