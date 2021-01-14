«Мы еще раз подчеркиваем, что незаконные визиты официальных лиц Армении на территорию Азербайджана недопустимы».

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Если министр иностранных дел Армении снова посетит Азербайджан без разрешения официального Баку, это может дорого обойтись армянской стороне.

Что касается необоснованного заявления главы МИД Армении о статусе нагорно-карабахского региона Азербайджана, мы хотели бы напомнить официальным лицам, что президент Ильхам Алиев отправил вопрос статуса на свалку истории», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Minval.az