Саудовская Аравия приняла решение о закрытии воздушных и сухопутных границ с другими государствами на фоне данных о выявлении и распространении нового штамма коронавируса.

Такое ограничение власти намерены ввести сроком на неделю после соответствующих рекомендаций минздрава страны.

«Власти королевства решили временно приостановить все международные авиарейсы кроме экстренных случаев на одну неделю с возможностью продления запрета на еще одну неделю», — отмечает агентство со ссылкой на источник.

Кроме того, Саудовскую Аравию смогут покинуть те рейсы, которые уже прибыли в королевство.

Ранее некоторые европейские страны сообщили о намерении приостановить авиасообщение с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

Minval.az