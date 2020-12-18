В посольстве Азербайджана в Москве сообщили, что транспортное сообщение на границе России и республики сохраняется в полном объеме, передает РИА «Новости».

Ранее азербайджанское посольство в российской столице уведомило, что в связи с резким ростом заболевших коронавируса сухопутная граница между РФ и Азербайджаном закрывается для перехода граждан до 1 марта 2021 года.

В диппредставительстве республики отметили, что транспортное сообщение между двумя странами продолжается «в полном объеме и в обычном режиме». Там уточнили, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации закрыт лишь переход для пешеходов.

Minval.az