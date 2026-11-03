Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил правительство Дональда Туска в создании «серьезного конституционного кризиса» из-за действий вокруг Конституционного суда.

«Действия правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском, предпринятые в прошлую пятницу, привели к тому, что сегодня мы собрались в беспрецедентных обстоятельствах, в условиях серьезного конституционного кризиса», – заявил Навроцкий в начале заседания Совета национальной безопасности.

Обращаясь к главе правительства, польский лидер назвал его действия не только преступлением против конституции, но и ошибкой.

Кроме того, Навроцкий призвал Туска до начала следующей недели прекратить «осуществлять неправомочные действия с Конституционным судом».