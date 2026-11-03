Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что переговоры с США пока не принесли результатов, а прежняя позиция Вашингтона не позволяет Тегерану рассчитывать на дипломатическое урегулирование.

В интервью государственному телевидению Багаи сообщил, что стороны продолжают обмениваться сообщениями через посредников, однако этот процесс остается на прежнем уровне.

По его словам, действия американской администрации не дают Ирану оснований считать, что Вашингтон искренне заинтересован в дипломатическом решении конфликта.

«Иран не отказывался от использования дипломатических возможностей для защиты своих интересов и законных требований, устранения угроз со стороны противоположной стороны и обеспечения безопасности в регионе», – заявил представитель МИД.

При этом Багаи подчеркнул, что вооруженные силы Ирана готовы дать решительный ответ в случае новых атак.