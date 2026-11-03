Израильский политик Гади Айзенкот заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху ставит под угрозу национальную безопасность страны, и потребовал сменить главу правительства на фоне изменений в отношениях с США.

«Особые отношения с США являются ключевым элементом национальной безопасности Израиля. Тот факт, что оборонное ведомство вместе с гражданами Израиля узнает об изменении в системе стратегических отношений из СМИ, показывает, насколько действия Биньямина Нетаньяху представляют реальную опасность. Ему больше нельзя доверять, и его необходимо заменить», – заявил Айзенкот.

Он также потребовал от главы правительства выступить с объяснениями перед израильтянами уже сегодня вечером.

«В очередной раз премьер-министр Израиля не способен посмотреть гражданам страны в глаза и сказать правду. Нетаньяху должен дать ответы гражданам Израиля уже сегодня вечером», – подчеркнул политик.

Заявление Айзенкота прозвучало после сообщения президента США Дональда Трампа о прекращении американской военной помощи Израилю до конца 2026 года. Ранее стало известно, что в Министерстве финансов Израиля не ожидали такого шага Вашингтона