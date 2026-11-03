Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил болгарского коллегу Илиану Йотову с избранием на пост президента страны. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Нынешний уровень основанных на добрых традициях азербайджано-болгарских межгосударственных отношений, развивающихся в духе взаимного уважения и доверия, вызывает удовлетворение», – говорится в поздравлении.

Алиев отметил удовлетворение нынешним уровнем межгосударственных связей Баку и Софии и подчеркнул важность продолжения совместных усилий по развитию взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.

Президент Азербайджана пожелал болгарскому коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Болгарии.