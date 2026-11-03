Президент США Дональд Трамп заявил, что готов убить тысячи людей в Иране, если сочтет это необходимым, однако подчеркнул, что пока не намерен прибегать к таким мерам.
«Я не собираюсь убивать множество людей, но если придется, то придется (это сделать). Но я не собираюсь это делать», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, каких действий Вашингтон намерен добиваться от Тегерана после промежуточных выборов в Конгресс, которые проходят в США 3 ноября.
Он вновь подчеркнул, что не считает происходящее войной с Ираном.
По словам американского президента, Иран «полностью в руках» США.
«Мы можем покончить с ними, а можем проявить милосердие и оставить в живых тысячи людей», – добавил он.
Трамп также сообщил, что американские военные минувшей ночью нанесли удар по системе противовоздушной обороны, которую Иран строил на протяжении двух месяцев.
«У них нет системы ПВО. Мы уничтожили средства (ПВО) прошлой ночью. Просто небольшой удар. Это не было войной. Они построили комплекс ПВО. На это у них ушло около двух месяцев. Мы наблюдали, как его строили. Как только он был готов, мы прошлой ночью очень удачно нанесли по нему удар. Это не война. И знаете, когда вы говорите о войне, это на самом деле не война. Мы не наносили по ним мощных ударов в самом начале», – указал глава государства.