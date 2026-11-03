Президент США Дональд Трамп заявил, что готов убить тысячи людей в Иране, если сочтет это необходимым, однако подчеркнул, что пока не намерен прибегать к таким мерам.

«Я не собираюсь убивать множество людей, но если придется, то придется (это сделать). Но я не собираюсь это делать», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, каких действий Вашингтон намерен добиваться от Тегерана после промежуточных выборов в Конгресс, которые проходят в США 3 ноября.

Он вновь подчеркнул, что не считает происходящее войной с Ираном.

По словам американского президента, Иран «полностью в руках» США.

«Мы можем покончить с ними, а можем проявить милосердие и оставить в живых тысячи людей», – добавил он.

Трамп также сообщил, что американские военные минувшей ночью нанесли удар по системе противовоздушной обороны, которую Иран строил на протяжении двух месяцев.