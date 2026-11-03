Восемь человек погибли и еще трое пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на трассе Ереван – Ванадзор в Арагацотнской области Армении. Об этом сообщают армянские СМИ.

Авария произошла вечером 3 ноября возле села Цилкар – столкнулись внедорожник Jeep Compass, автомобили Opel Zafira и Chevrolet Volt, а также грузовик.

Троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в медицинский центр «Армения».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают личности погибших и пострадавших, а также выясняют причины и обстоятельства аварии.