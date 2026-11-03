Иран отказывается открывать Ормузский пролив, пока США не примут выдвинутые Тегераном семь условий, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резаи.

«Ответ США касательно прав и требований Ирана не был убедительным. Они должны полностью и ясно (положительно – ред.) отреагировать на семь условий Ирана. Только в этом случае Ормузский пролив откроется», – написал Резаи в своем Telegram-канале.

Он не уточнил, какой именно ответ Вашингтона имеет в виду. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс направил Резаи письмо.

Среди семи условий Тегерана – прекращение боевых действий, снятие американской морской блокады и размораживание иранских активов. Их выполнение Иран считает необходимым для возобновления переговоров с Вашингтоном и открытия Ормузского пролива.