Власти Азербайджана объявили 14 граждан Ирана «нежелательными лицами» и запретили им въезд в страну. Об этом сообщает АПА.

В последнее время со стороны иранских граждан и СМИ участились необоснованные резкие обвинения и оскорбления в адрес азербайджанского государства, народа и руководства, а также незаконные призывы. Представители духовенства, депутаты, эксперты и журналисты разных уровней затрагивают вопросы суверенитета и безопасности Азербайджана, его системы государственного управления и отношений между государством и религией. Кроме того, они пропагандируют религиозный радикализм, пытаются разжигать ненависть и вражду на почве религии, а также призывают к насильственной смене власти.

В связи с этим 14 граждан Ирана, выступавших в СМИ и социальных сетях с призывами против Азербайджана и разжигавших вражду, объявлены «нежелательными лицами». Им запрещен въезд на территорию страны.

В список вошли: