Власти Азербайджана объявили 14 граждан Ирана «нежелательными лицами» и запретили им въезд в страну. Об этом сообщает АПА.
В последнее время со стороны иранских граждан и СМИ участились необоснованные резкие обвинения и оскорбления в адрес азербайджанского государства, народа и руководства, а также незаконные призывы. Представители духовенства, депутаты, эксперты и журналисты разных уровней затрагивают вопросы суверенитета и безопасности Азербайджана, его системы государственного управления и отношений между государством и религией. Кроме того, они пропагандируют религиозный радикализм, пытаются разжигать ненависть и вражду на почве религии, а также призывают к насильственной смене власти.
В связи с этим 14 граждан Ирана, выступавших в СМИ и социальных сетях с призывами против Азербайджана и разжигавших вражду, объявлены «нежелательными лицами». Им запрещен въезд на территорию страны.
В список вошли:
- Эхсан Моваххедиан — политический аналитик, эксперт, преподаватель Тегеранского университета имени Алламе Табатабаи.
- Ахмад Фершбафиан — бывший руководитель Центра исследований Кавказа и Анатолии при Тебризском университете.
- Камран Газанфари — депутат Исламского консультативного совета Ирана.
- Алиреза Бейги — бывший депутат Исламского консультативного совета Ирана, политический обозреватель.
- Абольфазл Зохреванд — депутат Исламского консультативного совета Ирана.
- Аббас Моктадаи Хорасгани — депутат Исламского консультативного совета Ирана.
- Алиреза Салими — депутат Исламского консультативного совета Ирана.
- Хосейн Шариатмадари — главный редактор газеты «Кейхан».
- Аятолла Мохсен Араки — член Совета экспертов, избирающего верховного лидера Ирана, и Совета по определению политической целесообразности.
- Аятолла Мохаммад Джавад Фазиль Ланкарани — член Общества преподавателей и исследователей исламской семинарии в Куме, руководитель Центра фикха «Эимме-йе Атар» в Куме.
- Абдольхосейн Хосровпанах — секретарь Высшего совета культурной революции Ирана.
- Худжат-уль-ислам Голамреза Каваши — руководитель отдела по связям с общественностью офиса пятничного имама Тебриза, а также отдела по связям с общественностью представительства верховного лидера Ирана в провинции Восточный Азербайджан.
- Дарьюш Сафарнежад — профессор, политический эксперт.
- Ахмадреза Мусави — актер и телеведущий.