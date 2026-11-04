При президентстве Дональда Трампа обмен разведывательной информацией между американскими ведомствами и Конгрессом замедлился, а в отдельных случаях и вовсе приостанавливался, что может оставить руководство США без полной картины глобальных угроз, сообщает Reuters.

По данным агентства, проблемы затронули в том числе обмен данными об Иране. Собеседники предупреждают, что ситуация напоминает провалы разведки, допущенные перед терактами «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года.

В частности, ЦРУ прекратило совместную подготовку аналитических материалов с Национальным разведывательным советом (NIC), который входит в Управление директора национальной разведки (ODNI). На протяжении десятилетий совет сводил воедино оценки всех 18 американских разведывательных служб и готовил материалы для высшего руководства страны.

Работа совета фактически застопорилась на фоне противодействия со стороны ЦРУ и масштабных сокращений персонала. Собеседники Reuters подтвердили, что после начала войны с Ираном совет не подготовил ни одного нового доклада по этой теме.

Перебои затронули и Конгресс: законодатели и сотрудники их аппаратов на короткое время перестали получать разведывательные сводки после военного вмешательства США в Иран в июне 2025 года, а затем – после задержания бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе 2026 года.

Проблемы в разведывательном сообществе обострились в прошлом году, когда администрация Трампа начала масштабные сокращения в структурах национальной безопасности, включая ODNI и ЦРУ. Одновременно президент увольнял или отстранял от должности чиновников, которых считал нелояльными.

По словам источников агентства, оставшиеся на службе аналитики стали осторожнее в оценках и стараются не публиковать выводы, которые могут противоречить позиции Белого дома, опасаясь политических последствий.

«Аналитики по-прежнему выполняют свою работу, но для этого Белого дома они стали нерелевантными, поскольку президент воспринимает нежелательную информацию как нелояльность», – заявила бывший аналитик ЦРУ Джулия Керли.

Бывший заместитель директора Национальной разведки в администрации Джо Байдена Морган Мьюр также предупредил об опасности разобщенности внутри ведомств.