Кремль пока не определился, кто представит Россию на встрече представителей РФ и Украины в Белом доме у первой леди США Мелании Трамп, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ничего об этом еще не известно», – сказал он журналистам.

Песков также рассказал о подготовке российской делегации к трехсторонним переговорам по Украине в Абу-Даби.

«Будут представители разных ведомств, в том числе министерства иностранных дел, возглавит Мединский ее. Но точно состав позже будет утвержден президентом», – сказал Песков.

Представитель Кремля исключил участие европейских представителей в переговорах в Абу-Даби, поскольку изначально стороны договорились о трехстороннем формате. При этом он отметил, что Москве рано или поздно придется вести диалог с Европой, но уже по другому вопросу.

«Рано или поздно все равно, конечно же, поскольку речь пойдет о системе безопасности в Европе, о будущей системе безопасности, что будет обязательно являться неотъемлемой частью урегулирования, то разговор с европейцами потребуется. Понять бы с кем», – сказал Песков.

Он также допустил, что саммит АТЭС в Китае может стать поводом для общения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.