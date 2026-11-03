Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель связала обвинение в государственной измене со своей критикой Владимира Зеленского и его окружения.

По словам Мендель, поводом для преследования стали ее интервью западным СМИ и публикации в социальных сетях, в которых она говорила о коррупции в окружении украинского президента, ограничении свободы слова и политических преследованиях. В частности, речь идет об интервью Такеру Карлсону, а также ее публикациях в X и Facebook.

«По сути, этим подозрением Зеленский доказал, что я была права. Если бы речь шла о каком-либо сотрудничестве с россиянами, именно это и было бы указано в материалах дела. Но никакого сотрудничества не было», – написала Мендель.

Она также признала, что российская сторона использовала ее высказывания в пропагандистских целях, но подчеркнула, что сама не сотрудничала с Россией.

«Таким образом, это вопрос свободы слова, а не сотрудничества с Россией», – подчеркнула бывшая пресс-секретарь.

21:00 Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в государственной измене бывшему пресс-секретарю украинского президента Владимира Зеленского Юлии Мендель. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, ей вменяют государственную измену в условиях военного положения, а также оправдание действий России против Украины.

В СБУ утверждают, что Мендель в публичных выступлениях и публикациях в социальных сетях дискредитировала страну на международной арене.

Бывший пресс-секретарь Зеленского находится за пределами страны, поэтому обвинения ей предъявили заочно. В ведомстве сообщили, что продолжают мероприятия, направленные на привлечение Мендель к ответственности.