В Министерстве финансов Израиля знали о планах США прекратить военную помощь стране, но не ожидали, что Вашингтон намерен сделать это в столь короткие сроки, сообщают израильские СМИ со ссылкой на источник в ведомстве.

«Из канцелярии премьер-министра не поступало официального документа относительно прекращения (военной – ред.) помощи. Министерство знало о намерении завершить ее предоставление, однако было удивлено планами сделать это в кратчайшие сроки», – заявил представитель Минфина.

18:24 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит ежегодно выделять Израилю около $4 млрд военной помощи с конца этого года по договоренности с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Мы заключили эту сделку несколько месяцев назад, и их это устраивает, потому что Израиль – очень успешная страна. Им не нужна помощь, и с конца года мы больше не будем ее предоставлять», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не оставит Израиль без поддержки, если она потребуется.