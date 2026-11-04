Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл пригрозила штрафами портовым операторам, которые примут танкеры с российским дизельным топливом, сообщает The New York Times (NYT).

В понедельник Шеррилл направила уведомления 12 операторам портов и терминалов штата, потребовав от них «отказать в принятии» таких судов. В противном случае им грозят «суровые санкции», предупредила губернатор.

По мнению Шеррилл, прием российского топлива будет нарушением федерального законодательства. В Нью-Джерси находится крупнейший на восточном побережье США центр распределения и импорта нефтепродуктов.

Ранее губернатор уже заявляла о намерении помешать поставкам топлива из России. Как отмечает NYT, ее позиция может привести к конфликту с президентом США Дональдом Трампом.