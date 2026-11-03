Израиль передал США разведданные о возможных планах Ирана применить химическое оружие, однако американские чиновники разошлись в оценках достоверности этой информации, сообщает The New York Times.

Одни американские чиновники считают предупреждение серьезным, особенно на фоне сообщений о возможных иранских атаках на американские объекты и интересы. Другие полагают, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пытается убедить Вашингтон возобновить масштабную военную операцию против Ирана.

Некоторые представители американской администрации напоминают о событиях 2002 года, когда США утверждали, что Ирак располагает оружием массового поражения. Эти заявления впоследствии стали одним из обоснований вторжения американских войск в страну.

Израиль также передал разведданные странам Персидского залива. Однако некоторые представители этих государств не спешат верить информации и считают, что Израиль заинтересован в дальнейшем обострении конфликта.