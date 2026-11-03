Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с администрацией президента США Дональда Трампа, предусматривающее расширение американского военного присутствия на острове, сообщает Reuters.

За ратификацию документа проголосовали 16 депутатов, никто не выступил против, еще семеро воздержались.

Соглашение открывает США возможность создать в Гренландии две новые военные базы и разместить систему противоракетной обороны «Золотой купол». При этом документ подтверждает суверенитет Дании и право Гренландии на самоопределение.

Оппозиционная партия «Налерак» раскритиковала договоренности. По мнению ее представителей, соглашение не предусматривает достаточных экономических выгод для острова, особенно с учетом перспективы обретения им независимости.

Теперь документ предстоит рассмотреть парламенту Дании. Первое чтение назначено на 11 ноября, окончательное голосование – на 19 ноября.