Консорциум американских и ближневосточных инвесторов во главе с миллиардером Тоддом Боэли готовится приобрести зарубежные активы «Лукойла» в рамках безденежной сделки по обмену ценными бумагами, которая может состояться в ближайшие недели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По данным агентства, действующий от имени консорциума банк уже выкупил у западных инвестиционных фондов замороженные ценные бумаги российской нефтяной компании на миллиарды долларов. Их планируют обменять на зарубежные активы «Лукойла».

Если сделка состоится, она завершит затянувшийся более чем на год процесс продажи зарубежного бизнеса компании. Изначально стоимость этого портфеля оценивалась в $22 млрд. В него входят нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Однако, как сообщили Reuters два источника, стоимость активов снизилась, поскольку некоторые из них прекратили работу.

В консорциум, по информации агентства, входят Тодд Боэли, владеющий долями в спортивных командах «Лос-Анджелес Доджерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», а также инвесторы из ОАЭ – International Holding Company (IHC) и Al Hail Holding. Предложение также поддерживают братья Аль-Хайят сирийско-катарского происхождения и американская Корпорация финансирования международного развития (DFC).

Источники Reuters уточнили, что банк приобрел бумаги «Лукойла» примерно у десяти американских и британских инвестиционных фондов, а также у американских банков-депозитариев, державших их от имени частных инвесторов. По данным собеседников агентства, бумаги выкупали по цене около 30 центов за каждый доллар их номинальной стоимости.