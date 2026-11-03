Арестован и доставлен в Азербайджан Мурад Фетиев, объявленный в 2025 году в международный розыск за организацию сепаратистской деятельности, сообщила пресс-служба СГБ.

Согласно информации ведомства, Фетиев по поручению радикальных центров, управляемых из-за рубежа, создавал различные группы в социальных сетях с целью нарушения территориальной целостности Азербайджана, а также разжигания национальной ненависти и вражды.

По данным СГБ, он привлекал в эти группы представителей малочисленной этнической группы, проживающих как за рубежом, так и в Азербайджане и придерживающихся экстремистских взглядов.

Кроме того, Фетиев организовывал отбор наиболее радикально настроенных участников, собирал информацию о важных стратегических объектах на территории страны и публично призывал к терроризму.

В СГБ также сообщили, что ранее некоторые участники этой преступной группировки были привлечены к уголовной ответственности и арестованы. Им вменяется подготовка нападения на государственное предприятие и захвата заложников с целью ослабления обороноспособности и экономической безопасности Азербайджана.

В отношении Мурада Фетиева началось судебное разбирательство. Он обвиняется по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 283-1 (разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды), а также другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.