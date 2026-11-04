НАТО пересматривает стратегию сдерживания России и допускает нанесение ударов по военным и промышленным объектам вглубь территории в случае нападения на альянс, сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, в июне высшие военные и представители всех стран НАТО впервые собрались на симпозиум, посвященный ударам вглубь территории противника. Под руководством верховного главнокомандующего альянса генерала ВВС США Алексуса Гринкевича они обсуждали возможность поражения целей непосредственно в России.

Прежняя стратегия НАТО строилась на том, чтобы остановить наступающие войска у границ альянса. Однако теперь военные считают, что для сдерживания России этого недостаточно: в случае нападения необходимо будет не только отражать наступление, но и уничтожать базы, склады, военные производства и другие объекты в глубине российской территории.

По замыслу Гринкевича, силы альянса сначала остановят первую волну наступления, а затем нанесут удары по инфраструктуре, которая обеспечивает дальнейшие военные действия. При этом применение ядерного оружия не предусмотрено.

Основой новой стратегии должно стать высокоточное оружие большой дальности. Среди рассматриваемых систем – американские Tomahawk и ATACMS, а также европейские Storm Shadow, SCALP и Taurus.

Как отметил старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффман, в Европе уже запущено не менее 48 проектов по разработке недорогих крылатых ракет с участием 20 производителей. Когда новые образцы поступят на вооружение, пока неизвестно.

В случае нападения России альянс намерен использовать ракеты и беспилотники для поражения не только военных целей, но и промышленных объектов, критической инфраструктуры и источников ресурсов. Украина уже применяет подобную тактику, нанося удары по энергетическим объектам и предприятиям российского военно-промышленного комплекса.