Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Ереван может подать заявку на вступление в Европейский союз уже в 2027 году.

«Ранее существовали сомнения относительно готовности ЕС к расширению, однако сейчас появляются признаки того, что в блоке есть сильная политическая воля к расширению. Это означает, что ожидания Армении и Европейского союза могут совпасть. Такова моя оценка нынешней ситуации. При этом в Армении также существует твердая политическая воля двигаться в этом направлении», – заявил Пашинян на саммите «Будущее Европы», организованном телеканалом Euronews в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о сроках подачи официальной заявки, армянский премьер назвал возможными 2027 и 2028 годы, отметив, что следующий год выглядит реалистичным вариантом.

«Вы имеете в виду подачу заявки? Мы собираемся сделать это в этом году. Не знаю, насколько это реалистично, но следующий год может быть реалистичным. Также возможен 2028 год», – подчеркнул он.

Вместе с тем Пашинян отметил, что сейчас Армения сосредоточена на диалоге с ЕС по либерализации визового режима, которую рассчитывает продвинуть к 2029 году.