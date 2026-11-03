Военно-воздушные силы Пакистана успешно испытали первую самостоятельно разработанную ракету класса «воздух – воздух» Fa’az, запуск произвели с истребителя JF-17 Thunder, сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.

По данным Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR), ракета оснащена современной системой конечного наведения и способна поражать воздушные цели на больших дистанциях. При этом конкретные характеристики нового вооружения, в том числе дальность действия, не приводятся.

В военном ведомстве отметили, что разработка Fa’az позволит расширить оперативные возможности ВВС Пакистана и укрепить обороноспособность страны. Испытательный запуск наблюдали высокопоставленные военные, а также ученые и инженеры, участвовавшие в создании ракеты.

В ISPR назвали испытание важным достижением национальной оборонной промышленности, свидетельствующим о развитии ее технологических возможностей и самостоятельности.