«В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2020 года».

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Российской Федерации.

«Учитывая зимнее время года, неблагоприятную погоду, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий, во избежание серьёзных проблем, посольство убедительно просит граждан Азербайджанской Республики воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы», — говорится в информации.

Minval.az