Первую после завершения войны в Карабахе группу азербайджанцев вернули из России в Азербайджан. Об этом сообщил глава исполнительной власти Магарамкентского района Дагестана Фарид Ахмедов. Всего смогли вернуться 33 человека.

Одновременно российская сторона приняла около 400 своих граждан.

«На сегодняшний день в Республике Дагестан размещены около 500 граждан Азербайджана, которые хотят попасть домой. Пока не известно, когда начнется регулярный пропуск, когда своих граждан начнет принимать Азербайджанская Республика. Организация сухопутного коридора приостановлена. О сроках возобновления этого процесса мы еще не знаем. Все завит от Азербайджана», — сказал Ахмедов (цитата по «Спутнику»).

По словам чиновника, азербайджанцы чувствуют себя в Дагестане неплохо. Их поместили в местные отели. В связи с холодами палаточного лагеря, который был разбит летом, уже нет. Их пребывание в гостиницах оплачивается из местного бюджета.

Кроме того, созданы возможности для работы. Администрация района периодически посылает наряды на выполнение строительных или погрузочных работ. Застрявшие у приграничного района азербайджанцы по желанию привлекаются к занятости. После они вновь возвращаются в отели. Параллельно они числятся в списках ожидающих переправки на родину.

Minval.az