В Нагорный Карабах за последние сутки вернулись 569 граждан. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что российские миротворцы сопроводили автобусы с лицами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении.

«Автобусами из Еревана в Ханкенди сегодня доставлено 569 человек. Движение автобусов осуществлялось через Лачинский коридор в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркивают, что российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах. Более того военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Всего в Нагорный Карабах уже вернулись более 37 тысяч человек.

Minval.az