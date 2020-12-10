Завсектором администрации президента Фуад Ахундов заявил, что Азербайджан в карабахской войне победил не только Армению, как государство, но и армянский нацизм.

Ахундов в четверг в эфире передачи «Время покажет» на телеканале «Первый» продемонстрировал символику Республиканской партии Армении и процитировал некоторые моменты из ее официальной брошюры: «Посмотрите, пожалуйста, что я вам покажу. Вот официальная символика Республиканской партии Армении, а это символика Национал-социалистической рабочей партии Германии. Они абсолютно идентичны, а вместо свастики — лепестки. А теперь цитата из официальной брошюры Республиканской партии Армении, которая 20 лет находилась у власти и называется «Гарегин Нжде его учения»: Не существует армянский фашизм или нацизм, есть итальянский фашизм, немецкий нацизм, и есть армянский «цегакронутюн». Так что, победив в этой войне, мы победили и армянский нацизм».

Ахундов на просьбу прокомментировать участие президента Турции на параде в Баку в четверг сказал: «Великий Ататюрк говорил, что «мы с Азербайджаном в печали, мы с Азербайджаном и в радости». Поэтому Турция просто разделила с нами радость Победы».

Ахундов вновь заявил, что Азербайджан воевал в Карабахе именно против Армении. «Честно говоря, это уже даже не смешно. Вы до сих пор сомневаетесь, что мы воевали с Арменией? Кстати, на параде проехала колонна армянской техники, взятой в качестве трофея, на которой написано Минобороны Армении, также проехала специальная машина со стендом, сделанным из армянских автомобильных номеров. Мы также подписали трехстороннее заявление с Арменией и из освобожденных территорий войска страны-оккупанта уходили к себе на родину — в Армению, а не в Карабах», — приводит его слова «Интерфакс».

Завсектором также считает, что не надо искать подтекста в заявлениях Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанных на параде в Баку. «Слова Эрдогана направлены на сохранение мира в регионе. Наш президент также обращался к Армении, чтобы она одумалась и чтобы не упустила шанс сесть в уходящий поезд», — подчеркнул он.

Ахундов добавил, что не было никакого геноцида армян в 1915 году. «О каком геноциде вы говорите, если в Турции проживает 300 тыс. армян? А в мононациональной Армении ни одного турка, ни одного азербайджанца. Геноцид совершили армяне», — сказал он.

Ахундов также назвал фейком видео, распространенное в сети, где якобы азербайджанские солдаты отрезают голову армянскому старику. «Будьте спокойны, этот старик жив и ему никто не отрезал голову. Это обычный фейк и мы это опровергли. Армяне прекрасно говорят на азербайджанском языке. Но зато неделю назад армянские солдаты действительно отрезали голову нашему пограничнику, а вот на это не было никакой реакции. Почему это никто не комментирует?», — подчеркнул завсектором Администрации президента Азербайджана.

Minval.az