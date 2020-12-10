Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал свое мнение о традиционно проводимых в Баку международных военных выставках ADEX. Предлагаем вашему внимание его высказывания.

— Выставка ADEX произвела хорошее впечатление на международных экспертов, на журналистов и на тех представителей оборонно-промышленного комплекса России, кто присутствовал на этом оружейном салоне.

Во-первых, надо сказать, что салон полностью соответствовал высоким критериям, предъявляемым к подобного рода мероприятиям. Это отличная подготовка, хорошая логистика, локация, а самое главное — масштабное представление возможностей, как Азербайджанского военно-промышленного комплекса, так и ведущих военно-промышленных компаний мира. То есть, мы можем сказать, что приводимый в Баку оружейный салон ADEX является выставкой мирового уровня, как по масштабу представленных экспозиций, так и по уровню своей организации, и авторитет данной выставки, я абсолютно уверен, будет расти, и она станет одним из тех мест, где будут встречаться, вести переговоры и заключать контракты ведущие покупатели и производители современного оружия.

В целом, оборонные выставки играют очень важную роль в модернизации и построении современной армии и флота. Это связано, прежде всего, с тем, что подобного рода мероприятия позволяют вести прямой диалог между покупателями и производителями оружия. Те делегации, которые приезжают на подобного рода выставки, они всегда приезжают с конкретными целевыми установками – посмотреть, что есть лучшее в том или ином сегменте вооружения, задать вопросы относительно технических характеристик и возможностей современного оружия, ну и, разумеется, произвести пред-контрактные, а иногда и уже собственно переговоры, которые приводят к подписанию конкретных контрактов. Во всем мире выставки вооружения – это, конечно, и показатель престижа той страны, которая такие салоны проводят. И в этом плане, высокий международный авторитет Азербайджана дополнительно подкреплен и авторитетом выставки ADEX, которая вошла в список ведущих выставок вооружений, проводимых в современном мире.

Разумеется, развитие мировой оборонной промышленности сегодня во многом сдерживается пандемией коронавируса. Но, я абсолютно в этом убежден, уже в ближайшие, может быть, полгода, ну, максимум год, проблемы коронавируса будут решены за счет массовой вакцинации населения во всех странах мира, и выставки оружия снова начнут свою работу, поскольку будут сняты ограничения на передвижения, на контакты, и выставка, современный оружейный салон, как элемент маркетинга и продвижения производителей на конкретных рынках стран, снова начнут свое полноценное функционирование. В этом плане мы ожидаем от очередной выставки ADEX, которая пройдет в Баку, как ожидается в 2022 году, что это станет мощным прорывов на современном рынке вооружения для всех тех, кто рассматривает и Азербайджан, и другие страны региона в качестве покупателей современных систем вооружения и военной техники. Россия представит большую экспозицию на выставке ADEX 2022, которую возглавят крупнейшие производители и экспортеры российских вооружений абсолютно во всех сегментах.

Сегодня Азербайджан, который восстановил свою территориальную целостность и суверенитет после победы во Второй Карабахской войне, на мой взгляд, нуждается в приобретении современных истребителей, прежде всего, и современных систем противовоздушной обороны (ПВО) для того, чтобы создать надежную систему Воздушно-космической обороны (ВКО), и сделать невозможными попытки повернуть вспять ход событий и вновь покуситься на интересы Азербайджана. В этом плане Российская Федерация, которая уже поставила Азербайджану оружия на сумму более 5 миллиардов долларов, готова к новым контрактам, новым переговорам, и новым поставкам современных систем оружия – всего того, что необходимо Азербайджану для укрепления своей безопасности, суверенитета и своих Вооруженных сил.

Minval.az