Позитивный опыт совместного проживания азербайджанцев и армян как на территории Азербайджана, так на территории Армении есть. Необходимо искать пути сопряжения интересов сторон.

Об этом в ходе брифинга 10 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что благодаря посредническим усилиям России остановлено кровопролитие, достигнута договоренность о возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц, разблокировании экономических связей. «Создан центр гуманитарного реагирования, призванный оказывать содействие Азербайджану и Армении в формировании условий для нормальной жизнедеятельности населения.

Создаются реальные предпосылки для налаживания диалога между народами. Это единственный возможный путь для преодоления разногласий. В повестке дня должно стоять наращивание контактов бизнесменов, ученых, журналистов — в целом представителей гражданского общества. Все это возможно при наличии политической воли лидеров государств»,- отметила Захарова.

Minval.az