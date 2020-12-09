Здравствуй, прекрасный Азербайджан! Здравствуй, прекрасный Баку! Я надеюсь, что мы все сможем совместно работать на будущее построение мира, в котором нам будет жить комфортно, свободно, легко, без войны, без насилия, без взаимных претензий друг к другу. Мир, в котором людей будут объединять свобода культуры, свобода творчества, свобода торговли и свобода обмена идеями. Спасибо большое всем, кто помогал мне добраться до Азербайджана. Это непросто в наше время, когда границы закрыты из-за коронавируса.

Об этом в соцсети Instagram написал депутат законодательного собрания Владимирской области, политолог и журналист Максим Шевченко.

Minval.az