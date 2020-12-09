Пытаюсь получить определенные данные об Азербайджане, но даже в профессиональном плане они закрыты. Мы вообще не знаем, какова картина их экономики.

Об это заявил экономист Ваагн Хачатрян, комментируя возможность налаживания экономических отношений с Турцией и Азербайджаном.

«Мы говорили: нефть, нефть, нефть. Оказалось, что у них имеется не только нефть, но и серьезнейшая перерабатывающая промышленность, производство точных приборов, машиностроение, серьезнейшая химическая промышленность в Сумгаите. То есть мы не владеем полноценными данными», — приводит слова Хачатряна «Спутник».

Minval.az