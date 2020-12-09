Распространены сообщения об обманутых гражданах, желающих выехать из Грузии в Азербайджан.

Об этом говорится в обращении посольства Азербайджанской Республики в Грузии к согражданам. В обращении отмечено, что правоохранительные органы Грузии будут проинформированы в связи с распространяемой информацией, и в этом направлении будет проведено соответствующее расследование.

«Уважаемые граждане и соотечественники, как известно, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, согласно взаимному соглашению между Азербайджаном и Грузией от 14 марта 2020 года, границы были временно закрыты. С 14 марта по 21 сентября текущего года из Грузии в Азербайджанскую Республику были эвакуированы 3455 человек. Из 3455 эвакуированных 1534 являются гражданами Азербайджанской Республики, 1861 — Грузии и 60 — других стран, состоящих в официальном браке с гражданами Азербайджанской Республики. С 21 сентября 2020 года произошло значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом как в Азербайджане, так и в Грузии. В целях предотвращения распространения коронавируса приостановлена эвакуация в Азербайджанскую Республику оставшихся в Грузии граждан и членов их семей (включая граждан Грузии или других стран). Однако заявки, поступающие в посольство, находятся на рассмотрении.

В поступивших в последнее время в посольство сообщениях говорится о получении различных сумм денежных средств от наших соотечественников (граждан Грузии), проживающих в Марнеули и других регионах, под предлогом содействия в скорейшем выезде в Азербайджан при помощи посольства. Просьба к гражданам немедленно сообщить о подобных случаях в посольство. Доводится до сведения, что правоохранительные органы Грузии будут проинформированы о лицах, пытающихся запятнать посольство и их сотрудников, работающих на благо наших граждан и соотечественников в Грузии, эти лица будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законодательством страны»,-говорится в обращении посольства.

Контактные номера посольства:

+995-32-224-30-04 (городской номер);

+995-577-00-00-38 (номер мобильной “горячей линии”, работает 24 часа).

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