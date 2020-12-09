Самолет, вылетевший из Еревана в Баку, перевозил делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Армении. В министерстве в частности отметили: «По поводу рейса Ереван-Баку, сообщаем, что 8 декабря в Армению прибыла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано.

В соответствии с намеченной программой, делегация затем направилась в Баку. Сообщаем также, что делегация вылетела из Еревана в Баку на самолете, обслуживающем правительство Италии, которое получило необходимые разрешения на полеты».

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