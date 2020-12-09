В благоустройстве Киева, сооружении современной инфраструктуры в городе применяется наилучший опыт Баку.

Об этом сказал мэр города Киев Виталий Кличко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Украине Эльмирой Ахундовой.

Поделившись приятными воспоминаниями от встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, мэр отметил, что несколько раз побывал в Баку и стал свидетелем стремительного развития столицы. «Я применил в Киеве самый лучший опыт Баку, в частности, идею о создании в столице Украины площади флага я также взял от Баку», — добавил Виталий Кличко, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

Призывая азербайджанские компании к инвестированию работ по восстановлению дорог и строительству инфраструктуры Киева, мэр отметил, что всегда готов оказать поддержку в этом деле.

Поздравив Виталия Кличко с переизбранием на должность мэра города Киева, посол Эльмира Ахундова отметила, что между городами-побратимами Баку и Киевом существуют тесные связи сотрудничества, однако необходимо еще более углублять их. В частности, очень важна реализация совместных культурных проектов.

Посол выступила с предложением о проведении в Баку и Киеве дней культуры. Отметила постановку в рамках этих мероприятий азербайджанского балета «Семь красавиц» на сцене Театра оперы и балета Киева.

Эльмира Ахундова подчеркнула, что многочисленные азербайджанские компании готовы функционировать в различных сферах в Киеве. Она отметила необходимость усиления совместного сотрудничества, чтобы азербайджанские компании вкладывали инвестиции в проекты в Киеве.

В завершение встречи Эльмира Ахундова подарила мэру Киева трехтомник «Гейдар Алиев: личность и эпоха», автором которого она является, а также миниатюрную книгу о первой леди страны Мехрибан Алиевой и другие произведения.

Minval.az