После установления режима прекращения огня из различных городов и населенных пунктов «Арцаха» (закавычено Minval.az) вынесено более 770 тел армянских военнослужащих, сообщает армянский интернет-портал news.am со ссылкой на «Зинуж Медиа».

Minval.az