После установления режима прекращения огня из различных городов и населенных пунктов «Арцаха» (закавычено Minval.az) вынесено более 770 тел армянских военнослужащих, сообщает армянский интернет-портал news.am со ссылкой на «Зинуж Медиа».
После установления режима прекращения огня из различных городов и населенных пунктов «Арцаха» (закавычено Minval.az) вынесено более 770 тел армянских военнослужащих, сообщает армянский интернет-портал news.am со ссылкой на «Зинуж Медиа».
Дата: 2020/12/09 20:27
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
Просмотров:
311
Участниками Парада станут более трех тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники
Баку вряд ли собирается атаковать международно признанную суверенную территорию Армении, отмечает Брайза
Да упокоит Аллах его душу!
Это происходило при посредничестве российской стороны
Джавад Зариф приветствовал освобождение оккупированных территорий Азербайджана
Стороны проработают возможность применения принципа регионализации при поставках плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию
Прошел совместный ужин Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Аминой Эрдоган
Джебраил постигла та же участь, что Агдам и Физули – город после оккупации был полностью разрушен
Пары ядовитого идеологического тумана постепенно рассеиваются, и уже даже от видных представителей парламента Армении раздаются призывы об установлении дипломатических отношений с Азербайджаном