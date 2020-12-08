Сегодня, из различных источников, мы получаем информацию о том, что в одном из ресторанов Вардениса обедали азербайджанские военнослужащие, одетые в гражданскую одежду. Об этом на заседании Национального Собрания Армении в ходе парламентского часа заявила 8 декабря депутат от партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян.

Также, по ее словам, те же источники сообщили о том, что азербайджанские военнослужащие осуществляют покупки в магазинах Вардениса. «Кончено, Служба национальной безопасности, в свойственном ей стиле, поспешила опровергнуть данную информацию, но мы все видели, чего стоят опровержения наших официальных структур, и особенно, для нас», — приводит армянский интернет-портал слова Тоноян.

Minval.az