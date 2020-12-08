У Азербайджана налажено хорошее сотрудничество с регионами России.

Об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу во время выступления на проходящем в Москве бизнес-форуме «Азербайджан-Россия: экономическая дипломатия и стратегия партнерства».

«Что касается наших экономических связей, активно работает транспортной коридор «Север-Юг». В конце прошлого года был открыт долгожданный мост через реку Самур, решение о строительстве которого было принято по инициативе президентов наших стран.

Главным двигателем торговли являются бизнесмены, наши торгово-промышленные палаты, взаимный интерес, который диктуется не только географиями наших стран, но и замечательными политическими, экономическими и культурными отношениями. Главными инициаторами этого широкого взаимодействия являются прежде всего наши президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, которые всегда держат в зоне своего внимания те связи, которые есть между нашими странами», — сказал он.

«Ежегодно то в Азербайджане, то в России проводятся региональные форумы. У Азербайджана хорошие связи с регионами Российской Федерации. Очень важно создавать прямые связи между субъектами, между организациями, фабриками, бизнесменами. И данные форумы как раз создают такие возможности», — отметил посол.

«Я думаю, что сегодняшний форум тоже станет хорошей площадкой для развития наших экономических связей. Хочется надеяться, что он станет традиционным, создаст новое окно возможностей и наши экономические связи будут развиваться на благо наших народов», — заключил Полад Бюльбюльоглу (цитата по Report).

Minval.az