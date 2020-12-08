В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил за сутки вернулось 1126 человек, за все время миротворческой операции – более 36 тысяч, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал сообщил, что режим прекращения огня соблюдается в Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения.

Российские саперы продолжают очистку территорий, где шли бои, от взрывоопасных предметов. По данным Конашенкова, за сутки очищено около 5 гектаров территории, 1,5 километра дорог, обнаружено и уничтожено 444 взрывоопасных предмета. За все время обезврежено уже более 4,5 тысячи взрывоопасных предметов.

Minval.az