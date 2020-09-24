Длительность полета 64-го экипажа Международной космической станции (МКС), который отправится на орбиту 14 октября, составит 177 суток, сообщил командир экипажа Сергей Рыжиков.

«По текущему плану продолжительность нашей экспедиции составляет 177 суток. Мы должны вернуться 9 апреля следующего года, если ничего не поменяется», — заявил Рыжиков на предполетной пресс-конференции экипажей корабля «Союз МС-17» в режиме видеосвязи (цитата по «Интерфаксу»).

Он также напомнил, что за время экспедиции российские космонавты совершат два выхода в открытый космос. Первый будет связан с обслуживанием систем и подготовкой нового шлюзового отсека, второй — с приемом нового многофункционального лабораторного модуля «Наука».

Minval.az