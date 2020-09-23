В немецком Die Welt вышел материал, в котором подробно рассматриваются варианты конфронтации с Россией. Отправной точкой для такой конфронтации обозначается ситуация с Алексеем Навальным.

Со ссылкой на эксперта по международным делам Густава Гресселя рассматривается вариант ограничений в торговле с Россией. Указывается на то, что если против России будут введены очередные санкции, то Москва сама может пойти на ограничении в торговле.

«Но для Евросоюза это принесёт меньший вред, нежели для самой России». Указывается на то, что российский газ, который составляет 40-процентную долю немецкого рынка и 43-процентную долю рынка ЕС, «можно было бы заменить». В качестве «альтернативы» указывается газ из Катара и даже из Австралии.

В статье рассматривается и возможный военный вариант конфронтации. В частности, вопрос о том, нанесёт ли Россия удар по странам, входящим в НАТО?

В Die Welt представлено экспертное мнение следующего характера: «Русские не пойдут на самоуничтожение для проверки единства НАТО». При этом добавляется, что Россия «продолжит гибридную войну против Североатлантического блока». В то же время объявлено об «уязвимости» восточного фланга НАТО в районе так называемого Сувалкского коридора. В статье заявлено, что «Путин может подтолкнуть Лукашенко к захвату этой территории, отделяющей Калининградскую область от Беларуси и «большой России».

«И к такому развитию событий в НАТО не готовы. Защитить страны Балтии может оказаться проблематично», — говорится в статье.

Minval.az