В городе Хьюстон штата Техас (США) две азербайджанки скончались в результате заражения (COVID-19).

Это гражданки России, выходцы из Губинского района Азербайджана – Расулова Ругия Рамиз гызы 1960 года рождения и ее дочь Джаныева Руслана Тофиг гызы, отмечает «Репорт».

Р.Расулова была госпитализирована 10 дней назад с диагнозом COVID-19, и скончалась вчера. Р.Джаниева два дня назад почувствовала себя плохо. Ее тест на коронавирус дал положительный результат. Она скончалась сегодня.

Наши соотечественницы будут похоронены в Хьюстоне с соблюдением правил карантина.

Minval.az